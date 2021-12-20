وزير التعليم يوضح حقيقة منشور خاص ”بمدارس ٣٠ يونيو”

قال وزير التربية والتعليم:لا يكاد يمر يوم بدون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والاساليب وآخرها هذا البوست المرفق لاحد السادة المحامين ينشر اوراقا مسربة وهو يعلم تماما ان هذا يخالف القانون لان جميع مدارس الاخوان والمسماه حاليا "مدارس ٣٠ يونيو" يحظر بها النشر بتاتا ويعاقب عليه القانون وسوف يعاقب عليه القانون عاجلا.

ولمن لا يعلم فإن مدارس ٣٠ يونيه هى "مدارس خاصه ودوليه بمصروفات" شأنها في ذلك شأن كافه المدارس الدوليه المنافسه لها في مصر بينما "تخضع مدارس ٣٠ يونيو في اشرافها ماليا للجنه التحفظ بوزاره العدل" و فنيا لوزاره التربيه والتعليم والعاملين فيها يتقاضوا ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدوليه المنافسه.

وحرصا علي الكفاءات الموجوده بتلك المدارس فقد صدر قرار من مجلس اداره المجموعه بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدوليه الاخري المنافسة من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس بل بالعكس هناك مدارس دوليه منافسه تعرض رواتبًا علي المديرين الاكفاء اكثر من ذلك بكثير.

إن السيد مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها بمرتبات اعلى من ذلك بكثير ويتم تمويل المرتبات في مدارس ٣٠ يونيو من ايرادات هذه المدارس الدولية وليس من موازنة الوزارة على الاطلاق وهذا "تحت اشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية" المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس.

ولمن يجد في نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهني للقيام بهذه المهمة في هذه المجموعة من المدارس الدولية فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة وسوف ينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا.