/667219/أعضاء-مجلس-الشيوخ-يحذرون-من-مخاطر-التغيرات-المناخية-ومطالب-بخطة-حكومية-للمواجهة فيديو-وصور

حذر أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، من مخاطر تغير المناخ، مطالبين الحكومة بضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة هذه الظاهرة للحد من تأثيراتها السلبية على مصر.

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