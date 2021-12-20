/667222/السجن-5-سنوات-لعلاء-عبد-الفتاح-و٤-للمتهمين-الآخرين-بتهمة-الانضمام-لجماعة-إرهابية

عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الأثنين، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، و٤ سنوات لكلا من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح و٤ للمتهمين الآخرين في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وأليكم التفاصيل..

النيابة العامة

والجدير بالذكر أسندت أيضا النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

محكمة جنايات امن الدولة

وفي نفس السياق كانت أيضا الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور