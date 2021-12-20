/667222/السجن-5-سنوات-لعلاء-عبد-الفتاح-و٤-للمتهمين-الآخرين-بتهمة-الانضمام-لجماعة-إرهابية
عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الأثنين، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، و٤ سنوات لكلا من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح و٤ للمتهمين الآخرين في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وأليكم التفاصيل..
النيابة العامة
والجدير بالذكر أسندت أيضا النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
محكمة جنايات امن الدولة
وفي نفس السياق كانت أيضا الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور
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