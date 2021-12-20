/667225/وزيرة-البيئة--مصر-أقل-دول-العالم-فى-الإنبعاثات-الحرارية-و100-مليار-دولار-يحتاجها-العالم-لمواجهة-التغير-المناخي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن مصر أقل دول العالم فى الانبعاث الحرارى، حيث تصل نسبة الانبعثات 0,6% من نسبة الانبعثات العالمية .

دوت الخليج

وقالت وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسات الحكومة فى مواجهة ظاهرة التغير المناخي ، إن مصر من اقل دول العالم فى الحصول على الدعم المالي الذى تقدمه الأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي .

وزيرة البيئة : الحكومة تسعي لحد من إهدارالموارد المالية

وأكدت وزيرة البيئة، أن الحكومة رفعت نسبة الاستخدامات من الطاقة الجديدة والمتجددة، بنسبة 30% ، وتسعي إلى زيادتها بنسبة 40% فى استيراتيجية 2030.

وأضافت، أن الحكومة تسعي لحد من إهدارالموارد المالية، من خلال المشروع القومي لتبطين الترع ،فضلا عن حفاظها على الطاقة من خلال إقامة مشروعات ضخمة لانارة الطرق باللمبات الموفرة .

أشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين الوزارة ، والمركز القومي للبحوث الرزراعية ،لإعداد عدد من المشروعات البديلة للزراعات التى تحتاج إلى مياة قليلة.

وتابعت أن الأمم المتحدة وفقا لتوصيات مؤتمر باريس أوصت بتوفير 100 مليار دولار تقدم كدعم من الدول الغنية إلى الدول النامية .