/667226/في-حديقة-منزل--النيابة-تأمر-بنزع-والتحفظ-على-82-شجرة-نبات-القنب-المخدر-في-سوهاج

قرر المستشار علاء السيد - رئيس نيابة طهطا و المستشار احمد صلاح - مدير نيابة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بمعاينة و نزع و التحفظ علي ٨٢ شجرة لنبات القنب المخدر و استمر التحفظ علي الارض و تم اخطار الجمعية الزراعية بطهطا وذلك قبل ترويجهما على عملائهم المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة بدائرة المركز والمراكز المجاورةويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما اللواء محمد شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين - مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة طهطا شمال المحافظة وضباط قسم مكافحه المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيام شخص بزراعة حشائش مخدرة بحديقة منزلة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، ضم كل من الرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس القسم، والرائد احمد سلام وكيل القسم، بالتعاون مع مباحث مركز شرطة طهطا بقيادة لرائد موسى القاضي، رئيس المباحث، ومعاونوه كل من النقيب محمد دياب، والنقيب محمود بهاء، والفريق المعاون لهم.

وتمكن فريق العمل من رجال الشرطة فى حملة مداهمة لموق البلاغ من ضبط حديقة منزل تاجر المخدرات "ح. ي " 37 عام - عامل بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، و بها ٨٢ شجرة لبنات القنب الهندي المخدر مكتملة النمو بأزهارها و اوراقها و تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة النيابة العامة و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم للتحقيق وجارى استكمال التحقيقات.

مصرع شاب تحت عجلات القطارفي سوهاج

لا يتخذ الكثير من ركاب القطار حذرهم، ويقومون بالتجول داخلة والوقوف على أبوابه المفتوحة على مصرعيها، مما يعرض حياتهم للخطر، فمنهم من يسقط ويرحل عن دنيانا، ومنهم من يصاب ببت، ومنهم يصاب بإصابات أخرى تؤثر علية بقية حياته.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المنشاة بسقوط شاب من قطار ونقلة جثة هامدة الى المستشفى المركزي.

انتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاه، وتبين أثناء استقلال طالب يدعى ش ح"20عام، ويقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، للقطار "نجع حمادي – سوهاج" وأثناء وقوفه على باب القطار فى العربات التي يركبها اختل توازنه مما أدى الى سقوطه ارضا ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة الى مستشفى المنشاة المركزي.

وبسؤال المدعو "نشأت ح ح" 49 عام، موظف ويقيم بذات الناحية وعم المتوفى، افاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.