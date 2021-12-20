/667227/خاص-رشوان-توفيق-عن-أزمته-مع-نجلته-سايبها-للقضاء

أكد الفنان القدير رشوان توفيق على أن الأزمة بينه وبين نجلته «آية» لازالت قائمة ولا وجود نية للتصالح الودي، مشيرًا إلى أنه يترك الأمر للقضاء.

دوت الخليج يرصد تطورات الأزمة بين الفنان القدير رشوان توفيق ونجلته.

رشوان توفيق يرفض التصالح مع ابنته آية

قال رشوان توفيق في تصريح خاص لتحيا مصر: "مش هنتصالح ودي، ومش هتكلم في الموضوع دا تاني.. وأنا سايب الحكاية للقضاء".

أزمة رشوان توفيق مع نجلته

ضجة كبيرة أثيرت عقب ظهور الفنان القدير رشوان توفيق مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج “واحد من الناس”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، حينما قال إنه لا يملك أي شئ من ممتلكاته باسمه سوى هاتفه المحمول، معللا ذلك بقيام ابنته “آية” بمساعدة زوجها وابنها برفع قضية حجر عليه، لافتا أنه مر بتجارب قاسية خلال حياته لا يريد أن يتحدث عنها.

وانتشرت هذه التصريحات المؤلمة للفنان القدير، انتشار النار في الهشيم، عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط استهجان كبير من محبي الفنان وجمهوره لهذه التصرفات المفجعة التي تحدث عنها، وانقلبت صفحاتهم إلى حملات تأييد ودعم لـ”توفيق”، ومهاجمة ابنته وزوجها ابنها بالعديد من العبارات والمنشورات المختلفة، التي تتفق في مضمونها على أن “القيامة قد اقتربت.

هذا وقد أعلن طارق العوضي، المحامي بالنقض، عن استعداده التام للتطوع دفاعًا عن الفنان الكبير رشوان توفيق، في الدعوى المقامة ضده بطلب الحجر عليه.

المحامي طارق العوضي يتبنى قضية الفنان رشوان توفيق

وتابع المحامي طارق العوضي، فى البيان الصادر من كتبه:” يأتي هذا التطوع من مكتبنا إيمانًا بدور الفنان وما قدمه من فن راقي أثري به السينما والتليفزيون في مصر والعالم والعربي، وإيمانًا بحقه وأمثاله في تقديم كافة أشكال الدعم له”.

واستكمل:” نعلن ذلك ونتعهد ونلتزم به ( في حال قبول سيادته لذلك التطوع) .. ونطالب من يتواصل معه اخباره برغبتنا في ذلك التطوع.

آخر أعمال الفنان رشوان توفيق

يذكر أن آخر أعمال الفنان رشوان توفيق، مسلسل «عفاريت عدلي علام» بطولة عادل إمام، هالة صدقي، غادة عادل، مي عمر، كمال أبو رية،عبدالرحمن أبو زهرة، شريف حلمي، طارق النهري، مصطفى هريدي، أحمد حلاوة، لطفي لبيب، عزت أبو عوف محمد ريحان، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث مسلسل «عفاريت عدلي علام» من خلال رجل يعمل كوكيل وزارة بدار الكتب عاش عمره في اروقة الهيئة وله اهتمام كبير بشؤون الثقافة، وهو متزوج من الفنانة هالة صدقي، وتظهر له غادة عادل في صورة عفريتة هي من ستغير حياته تماما وتقلبها رأسا على عقب.