جنح أمن الدولة: الحبس 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح و4 سنوات لآخرين لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم علاء عبد الفتاح بالحبس لمدة 5 سنوات لإدانته بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.
كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين هما محمد الباقر ومحمد رضوان وشهرته "محمد أكسجين" بالحبس 4 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بارتكاب جريمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار.
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