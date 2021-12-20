/667228/كلية-التربية-النوعية-تنظم-رحلة-الى-الدير-الاحمر-في-سوهاج--صور

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن هذه الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بتاريخ الفن القبطي المصري بالمحافظة، ليشاهدوا على الطبيعة ما يتم دراسته بالمواد العلمية الخاصة بالفن المصري والقبطي.

وأشار عبد الخالق، إلى أن كنيسة الدير الأحمر من أهم الأماكن المسيحية فى مصر، والتى توضح تاريخ الفن القبطي المصري، بما يحقق اتساع لدائرة إدراك الطلبة علمياً، مضيفاً أن الزيارة حظيت باهتمام وترحيب كبير من أسرة الدير.

جامعة سوهاج

وقالت الدكتور زينب الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أنه خلال الرحلة تفقد الوفد الطلابي الكنسية والمصممة على الشكل البازيليكى والمتبقي منها " الهيكل " ويرجع تاريخه إلى 500 سنة ميلادية، حيث تم ترميم الهيكل في الفترة من عام ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٢، وأصبحت الرسومات الجدارية التي كانت مغطاه بالأدخنة والتراب مرئية لأول مرة منذ عدة قرون.

وأضافت الشريف أن هذا الترميم تم من قبل مركز البحوث الأمريكي بمصر بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع وزارة الآثار المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضافت كلاً من الدكتورة أماني محمد، والدكتورة أمل محمد معاونى أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية بالكلية، أن وفد الرحلة كان مكون من ٥٥ طالب وطالبة، حيث قاموا بجولة تفقدية تفصيلية للكنسية ونفذوا رسومات وبعض الإسكتشات الهامة، إلى جانب إجراء لقاءات مع الشخصيات الهامة بالدير.

جدير بالذكر أنه خلال الزيارة ألقت الدكتورة زينب الشريف كلمة للطلاب عن كيفية الاهتمام بالتراث القديم والحفاظ عليه، كما ألقي القمص أنطونيوس الشنودى كلمة عن مدي أهمية التاريخ المصرى القبطى.

القبض على شاب يسوق سيارة يروع المواطنين في سوهاج

على جانب أخر نجح ضباط ادارة مرور سوهاج اليوم في القبض على طفل يقود سيارة ميكروباص ويقوم بترويع الركاب، على طريق "روافع القصير – الصلعة "بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز سوهاج بقيادة طفل لميكروباص وترويع المواطنين على الطرقات بدائرة المركز.

أمر اللواء محمد شرباش، بسرعة ضبط الطفل، وتم القيام بحملة مرورية داخل المدينة وأمكن ضبط الطفل الذي ظهر في الفيديو وتبين أنه يدعي "شعبان ع" 16 عام طالب ويقيم دائرة مركز سوهاج وضبط السيارة الميكروباص أجرة سوهاج رخصة تسيير تنتهي 1/3/2022 ملك المدعو "أحمد ع ش" بولاية والده، شقيق قائد السيارة، أمام موقف روافع القصير بدائرة قسم أول سوهاج.

وتم التحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.