/667229/قضية-سفاح-الجيزة-إحالة-المتهم-للمفتي-بتهمة-قتل-زوجته

شهدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار أحمد على يونس، بإحالة أوراق قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ سفاح الجيزة لفضيلة المفتى، بتهمة قتل زوجته فاطمة زكريا، وحددت إيضا المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية سفاح الجيزة وأليكم التفاصيل..

النيابة العامة

والجدير بالذكر أن النيابة العامة أقامت الدليل ضد المتهم فى القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم فى التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجنى عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوى المجنى عليهم.

التحقيقات

وفي نفس السياق أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.

وفي سياق آخر اليوم عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، و٤ سنوات لكلا من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

النيابة العامة

والجدير بالذكر أسندت أيضا النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

محكمة جنايات امن الدولة

وفي نفس السياق كانت أيضا الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور