وزيرة البيئة بمناقشات الشيوخ لـ«التغير المناخى»:« قضية مجتمعية وعالمية »..ياسمين فؤاد: «مش عارفين الإسكندرية هتغرق ولا لأ».. و100 مليار دولار يحتاجها العالم لمواجهة التغير المناخي

/667232/وزيرة-البيئة-بمناقشات-الشيوخ-لـالتغير-المناخى-قضية-مجتمعية-وعالمية-ياسمين-فؤاد-مش-عارفين-الإسكندرية-هتغرق-ولا-لأ--و100-مليار-دولار-يحتاجها-العالم-لمواجهة-التغير-المناخي

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قضية تغير المناخ هى قضية مجتمعية وعالمية فى المقام الأول، مشيرة إلى أن وزارة البيئة، بدأت فى 2019 بدأت فى الإهتمام بشكل أكبر بتلك القضية، حيث تم تولى رئيس مجلس الوزارء رئاسة المجلس الوطنى للتغييرات المناخية، وذلك نتيجة اقتناع الحكومة بأهمية القضية، وأنها يجب ان تكون على أجندة الحكومة على مستوى رئيس مجلس الوزراء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة وزيرة البيئة بالجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قضية التغيرات المناخية

ظاهرة تغير المناخ

كما حسمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجدل حول غرق محافظة الإسكندرية، وقالت الوزيرة: ليس كل ما يقال فى الخطب حول ظاهرة تغير المناخ خطأ، وإنما عملية من عمليات الحشد". وأجابت الوزيرة، عن سؤال "هل الإسكندرية ستغرق، قائلة: "هناك سيناريوهين حول هذا الأمر، أحدهما يقول إن فى أجزاء منها هتغرق، وسيناريو آخر يقول لا لن تغرق، والعلم يقول هذا" وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات بخطة واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ.

التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشه العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ .

وأشادت ياسمين فؤاد خلال كلمتها، بمناقشة مجلس الشيوخ تلك القضية، مؤكدة ان بدون السلطة التشريعية بمجلسيها لن نستطيع الحكومة التعرض لكافة الموضوعات التى تخص المواطن.

قمة المناخ

وقالت وزيرة البيئة، ان استضافة مصر لقمة المناخ، أمرا يتم الإعداد له منذ عامين، ووعدنا العالم بأن تكون استضافة مصر للقمة، استضافة تتميز بمشاركة كبيرة على المستوى الدولى والوطنى ايضا.

واستعرضت فؤاد خلال كلمتها، اتفاقية التغييرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وموقف مصر فى تلك القضية على المستوى الدولى.

ولفتت إلى أن ظاهرة التغييرات المناخية أثرت على مصر بصورة كبيرة ، وذلك من خلال سقوط كميات كبيرة من مياة الامطار ، قائلة : الكميات التى كانت تسقط طوال الشتاء اصبحت تسقط خلال ساعتين "، مؤكدا إن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ، مثل الانبباعثات الناتجة من حرق المخلفات الصلبة وناتح العملية الانتاجية للزراعة، وحرق وقود السيارات فضلا عن العمليات الصناعية، والقطع الدائم للأشجار .

وأضافت أن تلك العوامل ، تؤدي إلى تغيير فى درجات الحرارة، و اختلاف أوقات الفيضان، ووجود ارتفاع شديد ، فضلا عن تاثر الثروة السمكية بسبب تأثر المياة بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن نقص انتاج المحاصيل، مما يؤدي إلى مشكلة أمن غذائي .

واشارت وزيرة البيئة ، إلى أنا لحكومة اتخذت العديد من الخطوات لمواجهة التغير المناخ، منها التوسع فى النقل الكهربائي فى المواصلات العامة ، وذلك إلى جانب وضع خطة لتحويل 27 ألف سيارة لتعلم بالغاز الطبعيي زذلك بتمويل من موازنة الحكومة .

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، أن مصر أقل دول العالم فى الانبعاث الحرارى ، حيث تصل نسبة الانبعثات 0,6% من نسبة الانبعثات العالمية ، إن مصر من اقل دول العالم فى الحصول على الدعم المالي الذى تقدمه الأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي .

وأكدت وزيرة البيئة ، أن الحكومة رفعت نسبة الاستخدامات من الطاقة الجديدة والمتجددة ، بنسبة 30% ، وتسعي إلى زيادتها بنسبة 40% فى استيراتيجية 2030.

واضافت ، أن الحكومة تسعي لحد من إهدارالموارد المالية ، من خلال المشروع القومي لتبطين الترع ،فضلا عن حفاظها على الطاقة من خلال إقامة مشروعات ضخمة لانارة الطرق باللمبات الموفرة .

أشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين الوزارة ، والمركز القومي للبحوث الرزراعية ،لإعداد عدد من المشروعات البديلة للزراعات التى تحتاج إلى مياة قليلة.

وتابعت أن الأمم المتحدة وفقا لتوصيات مؤتمر باريس أوصت بتوفير 100 مليار دولار تقدم كدعم من الدول الغنية إلى الدول النامية .