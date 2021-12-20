وزيرة البيئة بمناقشات الشيوخ لـ«التغير المناخى»: قضية مجتمعية و«مش عارفين الإسكندرية هتغرق ولا لأ»

/667233/وزيرة-البيئة-بمناقشات-الشيوخ-لـالتغير-المناخى-قضية-مجتمعية-ومش-عارفين-الإسكندرية-هتغرق-ولا-لأ

حسمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجدل حول غرق محافظة الإسكندرية، وقالت الوزيرة: ليس كل ما يقال فى الخطب حول ظاهرة تغير المناخ خطأ، وإنما عملية من عمليات الحشد". وأجابت الوزيرة، عن سؤال "هل الإسكندرية ستغرق، قائلة: "هناك سيناريوهين حول هذا الأمر، أحدهما يقول إن فى أجزاء منها هتغرق، وسيناريو آخر يقول لا لن تغرق، والعلم يقول هذا" وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات بخطة واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة وزيرة البيئة بالجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قضية التغيرات المناخية التغيرات المناخية جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، حيث متاح لمجلس الشيوخ أدوات رقابية من طلبات المناقشة العامة والإقتراحات برغبة حيث أنه لأول مرة يستعمل طلب المناقشة العامة اليوم منذ انطلاق الفصل التشريعي.

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