قرار جمهوري.. سحب قرار بتعيين معاونَي نيابة إدارية

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صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 607 لسنة 2021، منذ قليل، بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين كل من ( أنوار قنديل عطية قنديل محمد، وهيثم فريج حسن السحماوي) بوظيفة معاون نيابة إدارية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب قرار جمهوري بتعيين معاوني نيابة إدارية

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأثنين.

مجمع محاكم التجمع الخامس

وفي سياق آخر اليوم عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، و٤ سنوات لكلا من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

النيابة العامة

والجدير بالذكر أسندت أيضا النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

محكمة جنايات امن الدولة

وفي نفس السياق كانت أيضا الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور