/667235/قرار-جمهوري-سحب-قرار-بتعيين-معاوني-نيابة-إدارية
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 607 لسنة 2021، منذ قليل، بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين كل من ( أنوار قنديل عطية قنديل محمد، وهيثم فريج حسن السحماوي) بوظيفة معاون نيابة إدارية.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب قرار جمهوري بتعيين معاوني نيابة إدارية
نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأثنين.
مجمع محاكم التجمع الخامس
وفي سياق آخر اليوم عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، و٤ سنوات لكلا من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
النيابة العامة
والجدير بالذكر أسندت أيضا النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
محكمة جنايات امن الدولة
وفي نفس السياق كانت أيضا الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري.. سحب قرار بتعيين معاونَي نيابة إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.