مشجعة إنجليزية لليفربول تطوف مدن العالم بقميص محمد صلاح «صور»

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت كيري ساموير أحد مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي صور عديدة لها بقميص النجم المصري محمد صلاح، وتقوم بزيارة المعالم الأثرية في مختلف بلدان العالم وتقوم بتوثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وتعتبر كيري ساموير أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي والنجم المصري محمد صلاح والذي أصبح مصدر إلهام للجميع خلال السنوات الأخيرة منذ تواجدة في بطولة الدوري الإنجليزي.

لاعب نيجيريا: محمد صلاح وصل لأعلى مستوى وينافس ميسي وليفاندوفسكي

تحدث النيجيري تايو أيوني لاعب فريق يونيون بيرلين الالماني، حول تأق محمد صلاح الفترة الأخيرة مع ليفربول وإحراوة العديد من الأهداف المميزة.

وقال تايو أيوني في تصريحات للصحافة النيجيرية: "محمد صلاح بالفعل من اللاعبين الكبار، وهو ينافس الأن ميسي وليفاندوفسكي ويستطيع أن يكون الأفضل في العالم".

وأكمل: " هو لاعب خيالي ووصل لأعلى مستوى في كرة القدم بالوقت الحالي، وفي مقدرته أن يحصل على جائزة البالون دور في المستقبل إذا استمر على هذا المستوى المميز".

رسمياً: خروج محمد صلاح من تشكيل العام من رابطة اللاعبين المحترفين الدولية

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الدولية، عن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في تشكيل العام.

يذكر أن تشكيل العام الخاص برابطة اللاعبين المحترفين الدولية، سيتم الكشف عنه خلال حفل جائزة "ذا بيست" والذي سوف يقام في 17 يناير 2022.

محمد صلاح

وكانت المفاجأة عدم تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في التشكيل المقترح والذي سيتم الإعلان عنه خلال الحفل القادم، وسبب ذلك صدمة للجميع.

يذكر أن محمد صلاح يعتبر حاليا من أفضل لاعبي العالم ويتصدر هدافي الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيل العام "كيليان مبابي، إدوارد ميندي، روميلو لوكاكو، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ارنولد، دوناروما، ليونيل ميسي، هالاند، جورجينيو، نجولو كانتي، روبرت ليفاندوفسكي، دافيد ألابا، كيفين دي بروين، جوردي ألبا، بونوتشي، روبن دياز، داني الفيش، كريم بنزيما، أليسون بيكر، برونو فيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج.