/667237/محافظ-البحيرة-يتابع-اعمال-رفع-تراكمات-المياه

اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا ويتابع محافظ البحيرة الجهود المستمرة التى تقوم بها الوحدات المحلية على مدار الساعة ولليوم الثانى على التوالى.

محافظ البحيرة يتابع اعمال رفع تراكمات المياه

هذا ويشهد مركز ومدينة دمنهور برئاسة أ كامل غطاس اعمال مكثفة لرفع الاثار الناجمة وتراكمات المياه بالسوارع والميادين بالاضافة الى المتابعة المستمرة لمحطات الرفع والصرف الزراعى والصحى بالاضافة الى وقف عمل المعديات النهرية.

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئاسة الجمهورية، لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجياً وداخلياً، ومصر تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية والإستثمارية التى تلبي كافة الإحتياجات بمختلف القطاعات والمرافق والجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه .

وأضاف محافظ البحيرة أننا نجني الآن ثمار الإستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين .

مؤكداً أن البحيرة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم وأن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة .