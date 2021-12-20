/667239/السكرتير-العام-لمحافظة-قنا-يقود-حملة-تموينية-مكبرة-لضبط-الأسواق

قاد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والاسواق ومحلات الجزارة ومحطات الوقود , والتى اسفرت عن ضبط 1266 مخالفة بمراكز المحافظة التسعة وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي ومجالس المدن ، رافقه الاستاذ احمد السيد وكيل وزارة التموين والاستاذ اشرف انور نائب رئيس مدينة قنا، بناءا علي توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتفقد السكرتير العام عدد من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد ، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائى ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين .

السكرتير العام لمحافظة قنا يقود حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق

وتابع المهندس نبيل الطيبي حركة البيع بعدد من محلات الخضروات والفاكهة للوقوف على الأسعار، والتأكد من عدم المغالاة علي المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم، وقام بسؤال عدد من المواطنين عن مدى رضائهم عن الاسعار وجودة الخضروات المعروضة ، كما تفقد عدد من محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها وأسعار البيع للمواطنين والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية للحفاظ علي صحة المواطنين ، كما تفقد محطات الوقود لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات .

وأوضح السكرتير العام ان الحملة التموينية المكبرة اسفرت عن ضبط عدد 1266 مخالفة بمراكز المحافظة , شملت 362 بقطاع التموين و60 مخالفة بقطاع البيئة وعدد 51 بالصحة بالإضافة الى 260 بالنظافة وفى قطاع الإشغالات 433 مخالفة و100 مخالفة لمحلات بدون ترخيص.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بان حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر ، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.