قائمة جديدة تقرر الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل

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قبل غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تقديم قائمة جديدة لتتواجد في الانتخابات من أجل منافسة جمال علام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي في جلسته الطارئة اليوم بتقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وجاءت قائمة المرشحين للانتخابات كالتالي:

محمد إبراهيم سالم محمد "منصب الرئيس"

محمد حسني محمد أبو دهب "نائب الرئيس"

مؤمن زكريا جاد مصطفى "عضوية مجلس إدارة"

أسامة محمود أحمد حسين "عضوية"

محمد حسن محمد حسن "عضوية"

مصطفى محمد خليفة عبد اللطيف "عضوية"

حامد مرتضى حامد أبو دهب "عضوية"

إسلام عبد رب النبي أبو العلا "عضوية"

نيفين جمال عبد الرحيم عثمان "عضوية"

مصطفى لطفي عبد اللطيف زيدان "قائمة إحتياطية"

شريف عبد المنعم محمد أحمد "قائمة إحتياطية"

نجلاء شبل أمين عبد البر "قائمة إحتياطية"

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

انتخابات الجبلاية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.

وزاد “شوقي غريب تسلم مهمة منتخب مصر بشكل مريح، وهذا ليس خطأ منه ولكن من المسؤل الذي قام بهذا الأمر، وكان لابد أن يتواجد الكفاءة لهذا المنصب وليس أي شئ أخر”.

وواصل “لا يوجد عدل في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقمت بالبحث عن اللاعبين في مصر بالكامل، ثم جاء تولى مسئولية المنتخب الأولمبي بشكل غريب”.

واختتم “يجب تغيير طريقة التفكير لصالح الرياضة المصرية، من أجل النهوض بكل شئ خاص بالكرة، ولكن حتى الأن غير متواجد العدل في الرياضة المصرية”.