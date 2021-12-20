/667241/أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الإثنين-20-12-2021-خلال-التعاملات-المسائية

تعتبر أسعار الذهب من الأشياء التي تشغل أهتمام الكثير من الناس، فهي من أكثر الكلمات البحثية على محركات البحث العالمية، حيث يهتم الشبابوالمقبلين على الزواج بمعرفة أسعار الذهب.

دوت الخليج أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 20-12-2021 ويعرض موقع دوت الخليج الإخباري أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-12-2021، وذلك ضمن خدمات الموقع الإخبارية التي لا تنقطع على مدار الساعة. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 ديسمبر. وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين استقرارا ملحوظًا مقارنة بالأسبوع الماضي، خاصة مع تأثر العالم بتداعيات فيروس كورونا، التي أثرت على مختلف الأسعار لاسيما الذهب، حيث تأثرت أسعار الذهب بالثبات في تعاملات البورصة العالمية. وجاءت أسعار الذهب الإثنين 20-12-2021 كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ سعره 901 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 788 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18: وصل 677 جنيها.

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