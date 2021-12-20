/667242/شيوخ-البرلمان-يصمدون-أمام-التقلبات-الجوية-لمناقشة-التغيرات-المناخية

أثبت أعضاء ونواب مجلس الشيوخ جدارة واستحقاق ودأب منقطع النظير اليوم، بتحدي الظروف والتقلبات الجوية الحادة، من أجل مواصلة أداء دورهم البرلماني وعدم انقطاع جلساتهم العامة ونقاشاتهم، والتي كان حاضرا بها اليوم أحد أهم وزراء الحكومة فيما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

يرصد دوت الخليج حالة الإصرار لدى أعضاء مجلس الشيوخ، وإثباتهم لأهمية "الغرفة الثانية" في البرلمان، والتي أظهروا بموجبها حالة من الإخلاص والتفاني، لمناقشة قضية "التغيرات المناخية"، حيث انخرط الأعضاء في استعراض المشكلات، ومحاولة البحث عن حلول مغايرة لمواجهة تقلبات المناخ، في يوم عاصف بالتقلبات المناخية، وقبل مدد قليلة من استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة.

خبرات واسعة

حاول المشككون الطعن في أهمية مجلس الشيوخ الحالي ودور نوابه، ليرد أعضاء المجلس على ذلك ردود عملية، بجهود لاتتوقف، وجلسات انعقاد مستمرة، وموضوعات وملفات فائقة الأهمية، وأدوار كان لمجلس الشيوخ بصمته الواضحة عليها، أمثال الاعتراض على سياسات وزير التعليم بخصوص الثانوية العامة، أو النقاشات الجادة حول المواد المعقدة بقانون العمل، ومناقشة والموافقة على قانون حقوق المسنين.

دخل نواب الشيوخ الجلسة اليوم، وسط حالة من القلق والترقب لكيفية الانعقاد في أجواء مناخية صعبة، استدعت تأجيل الدراسة في عدد كبير من المحافظات المصرية، مع هطول مستمر للأمطار وهبوب للعواصف الترابية، ولكن جاء أعضاء ونواب مجلس الشيوخ في المكان والزمان للتصدي لتلك القضية تحديدا، وهي المتعلقة بكيفية مواجهة التغيرات المناخية.

المستشار الجليل

خرجت الكلمات الدالة اليوم من رئيس مجلس الشيوخ، المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، حيث قال في جلسة اليوم:"أعضاء المجلس ضربوا مثال يحتذي به ، من خلال مشاركتهم بكثافة في اعمال الجلسة العامة ، رغم الأوضاع الجوية"، وأنهم سيكونوا في أقصى حالات تركيزهم لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ .

فرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حالة من الانضباط على إيقاع الأداء النيابي الجاد منذ اللحظات الأولى لانعقاد المجلس، وهو الأمر الذي يجني ثماره اليوم في ظروف مناخية صعبة، ليفتخر هو بذاته بتلك المسألة قائلا: علي الرغم من تحذيرات الخروج بسبب ظروف الطقس ، إلا انهم اكدوا حرصهم علي مصلحة الوطن والمواطنين من خلال مناقشة الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين .

فرسان التنسيقية

تضع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المواطنين على قائمة أولوياتها باستمرار، ولايستطيع نواب التنسيقية تفويت الفرصة اليوم، للسؤال خصيصا عن أحوال الأهالي في المحافظات الساحلية في ظل التغيرات والتقلبات المناخية شديدة الصعوبة، ومواجهة الحكومة في حضور الوزيرة ياسمين فؤاد بأسئلة حتمية ومباشرة.

فقد حاز النائب محمد السباعي، أحد ألمع الوجوه التي تنتمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إعجاب الحضور، بسبب كلمته القوية والتي تسائل فيها حول: ماذا ستقدم الدولة لتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة لخطط الدولة للحفاظ على السواحل الشمالية/ طما واجه وزيرة البيئة بسؤاله عن ضرور التعرف على الإجراءات المتخذة في المحافظات التي تشهد تغيرات كبيرة والاستعدادات لاستضافة قمة المناخ cop 27 بالإضافة الي التعرف على جهود حماية الشواطئ و الطاقة المتجددة.