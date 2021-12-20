/667244/رسالة-ساخرة-من-شوبير-على-القائمة-المنافسة-لـ-جمال-علام-في-انتخابات-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قبل غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تقديم قائمة جديدة لتتواجد في الانتخابات من أجل منافسة جمال علام.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”قايمه جديده في انتخابات اتحاد الكوره الحقيقه لم يسبق لي التشرف بمعرفتهم علي الاطلاق”.

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

محمد الطويلة

أصدر محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عن أعتذاره هو قائمته، بالتواجد في انتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم خلال هذه الدورة.

انتخابات الجبلاية

والجدير بالذكر أن أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه حزين من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بسبب المؤامرات التي كانت تقام ضده.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “الاتحاد المصري لكرة القدم قام بعمل مؤامرة غير مفهومة من أجل الإطاحة بي من منصبي وأنا لم أخطئ تماما، ولكنهم كانورا يرغبوا في رحيلي عن منتخب الشباب”.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.

وزاد “شوقي غريب تسلم مهمة منتخب مصر بشكل مريح، وهذا ليس خطأ منه ولكن من المسؤل الذي قام بهذا الأمر، وكان لابد أن يتواجد الكفاءة لهذا المنصب وليس أي شئ أخر”.

وواصل “لا يوجد عدل في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقمت بالبحث عن اللاعبين في مصر بالكامل، ثم جاء تولى مسئولية المنتخب الأولمبي بشكل غريب”.

واختتم “يجب تغيير طريقة التفكير لصالح الرياضة المصرية، من أجل النهوض بكل شئ خاص بالكرة، ولكن حتى الأن غير متواجد العدل في الرياضة المصرية”.