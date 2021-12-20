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طرائف وغرائب وتريندات لا تُنسى في 2021.. أبرزها كليب «شيماء» وحلقة شيرين

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ندى حمدي 0 تبليغ

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تنوعت ردود أفعال ونظرات الجمهور على ما شمله عام 2021 -الذي يفصلناعلى انتهاءه أيام قليلة- من مواقف وطرائف وتريندات لا تنسى خاصًة على الصعيد الفني، لكن النظرة ورد الفعل الأعم والأشمل هو الدهشة والصدمة من غرابة تلك المواقف. 

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز التريندات والموافق والطرائف على الصعيد الفني في عام 2021.

مهرجان «شيماء» 

كان لمهرجان «شيماء» النصيب الأكبر من الضجة فضلًا عن السخرية نظرًا لغرابته، حيث تصدر كليب «شيماء» الذي يؤديه شاب يدعي يوسف سوسته، محركات البحث وحاز علي اهتمام راود السوشيال ميديا، محققًا الالآف المشاهدات في وقت قصير جدًا.    في الفديو يظهر مغني مهرجان شيماء مستلقيًا على أحد الشوارع المهجورة، وهو يرتدي ملابس ممزقة وبجانبه سيارة قديمة مستهلكة، مع القيام ببعض الحركات التي أثارت سخرية من شاهدوها.

وقضى مغني المهرجان الفيديو كليب كاملاً وهو يبحث عن شيماء أسفل السيارات المصطفى على جانبي الشارع، ليعثر في النهاية عليها أسفل إحدى السيارات ليتضح في النهاية أن شيماء هي «بطة».

حلاقة شيرين عبد الوهاب لشعرها 

أصابت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها بحالة من الذهول والصدمة بعد أن ظهرت على المسرح في إحدى حفلاتها وهي حليقة الرأس، وجاء ذلك بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب. 

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إطلالة نجلاء بدر الفاضحة بمهرجان الجونة السينمائي 

حظيت الفنانة المصرية نجلاء بدر على النصيب الأكبر من  غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني. 

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أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر، ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

احتفال حسن أبو الرووس بحفل زفافه في الملاهي

خرج الفنان حسن أبو الرووس كليًا عن المألوف، حيث احتفل  بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي وسط الألعاب فى مدينة ملاهى.

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رقص محمد رمضان مع مضيفات طائرته الخاصة 

لم يهتم محمد رمضان بعادات وتقاليد المجتمع ولم يلتفت إلى أية معايير، حيث نشر مقاطع فيديو مثيرة وهو يتراقص مع مضيفات طائرته الخاصة، الأمر الذي اعتبره البعض عدم احترام لزوجته. 

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أشباه الفنانين «عمرو دياب - عبلة كامل - رشدي أباظة»

كانت الجملة الأكثر تداولًا هي «يخلق من الشبه أربعين»، وذلك بعد أن استضاف الإعلامي عمرو الليثي شبيه المطرب عمرو دياب والنجمة القديرة عبلة كامل، فضلًا عن ظهور شبيه للفنان رشدي أباظة، لكن جميعهم تلقوا نصيبهم من السخرية حيث رفض الجمهور تشبيه أي شخص بنجومهم المفضلين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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