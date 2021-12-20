/667246/رئيس-هيئة-التنمية-الصناعية-من-مجلس-الشيوخ-تم-ميكنة-جميع-الفروع-بالمحافظات-وتغلبنا-علي-جميع- إشكاليات-الرخص-الصناعية

قال اللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الرخص الصناعية يتم استغلالها من جانب المستثمرين، لافتا أن هناك نوعان من الرخص إحداها قليلة المخاطر والآخري عديدة المخاطر. دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمة له باجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لمناقشة أسس تخصيص الأراضي الصناعية والتعرف علي المشاكل التي تواجه تراخيص الأراضي الصناعية.

محمد الزلاط: الهيئة بدأت بتطوير جميع الفروع بالمحافظات

وأضاف الزلاط: عندما يأتي المستثمر لإصدار الرخصة فأنه يتم إصدارها فورا في حالة استيفاء جميع الأوراق، لافتا أنه كان هناك مشكلة في الأفرع مع هيئة التنمية الصناعية ولكن تم حل هذه المشكلة بميكنة جميع الفروع.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلي أن الهيئة بدأت في تطوير جميع الفروع داخل محافظات الجمهورية المختلفة والتطوير جاء شاملا الناحية الفنية والإدارية.

المشاكل التي تواجه تراخيص الأراضي الصناعية

وعقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة النائب محمد حلاوة، لمناقشة أسس تخصيص الأراضي الصناعية والتعرف علي المشاكل التي تواجه تراخيص الأراضي الصناعية.

رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.