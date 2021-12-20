- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
/667250/تعليم-الشيوخ-تناقش-طلب-نائب-التنسيقية-بشأن-إنشاء-10-جامعة-تكنولوجياصور
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي ، برئاسة النائب نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن بروتكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعة تكنولوجية.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية اليوم
رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الشيوخ تناقش طلب نائب التنسيقية بشأن إنشاء 10 جامعة تكنولوجيا«صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.