تعليم الشيوخ تناقش طلب نائب التنسيقية بشأن إنشاء 10 جامعة تكنولوجيا«صور»

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ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي ، برئاسة النائب نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن بروتكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعة تكنولوجية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية اليوم

رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.