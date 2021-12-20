/667223/بسبب- ارتفاع-تكاليف-مواد-البناء-20-زيادة-متوقعه-بأسعار-العقارات-في-مصر-مطلع-2022

قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، انه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة سعرية في العام المقبل تصل إلى 20% مدفوعة بالزيادة في تكاليف الإنشاء والتنفيذ قد تصل إلى 10% ، حيث ستسهم الموجة التضخمية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن إلى زيادة تكاليف الإنشاء بنسة تتراوح من من 5 إلى 10% وهي زيادة ستمررها الشركات إلى العملاء بحسب المطورين، حيث إن زيادة التكاليف وأسعار مواد البناء ستؤثر على أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.

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واوضح صلاح أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري حالات تعثر لبعض الشركات خلال الفترة القادمة، نتيجة لتلك الزيادات السعرية، وهو ماسينعكس بلاشك في ان تكون الوحدات التجارية والإدارية هي الاختيار الأول للمستثمرين في القطاع العقاري، حاليا نظرا للعائد المرتفع لهذه المشروعات.

20% زيادة متوقعه بأسعار العقارات في مصر مطلع 2022

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، أنه لاشك ان هناك حالة من الارتباك تعيشها السوق العقارية في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الزيادات المتلاحقه والسريعه في اسعار مواد البناء، والتى سجل بعضها ارتفاعا وصل إلى %51 فى ظل حالة التضخم التي يشهدها العالم حاليا، حيث تراوحت الزيادات من %13 إلى %51 بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا فى الأسعار خلال 2021، وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021 نحو 14500 جنيه، بمعدل زيادة فى السعر بلغ %51 عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضى 9600 جنيه.