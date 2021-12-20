خبير عالمى فى أمراض الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، الأستاذ الدكتور محسن القوصى خبير أمراض الكلى بالمملكة وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر 2021.



جدة - نرمين السيد - يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، الأستاذ الدكتور محسن القوصى خبير أمراض الكلى بالمملكة وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر 2021. وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

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