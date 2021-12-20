مباريات منتخب مصر.. الموضوعات الأكثر بحثا من المصريين على جوجل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنفوجرافا يتضمن أبرز القضايا التى تهم الرأى العام المصرى وتم البحث عنها على محرك البحث جوجل، خلال الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر 2021.





وأظهر الإنفوجراف، أن مباريات المنتخب المصرى فى بطولة كأس العرب لكرة القدم، من أبرز القضايا اهتمامًا لدى المصريين، وتم البحث عن ذلك بمعدل مليون و622 ألف مرة. وجاء فى الترتيب الثانى وفاة رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم بمعدل 50 ألف مرة، وتراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار بمعدل 50 ألف مرة.

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