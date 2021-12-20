عاجل.. الرئيس السيسى يتابع موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية، والمهندس محمد طلعت الاستشارى بمشروع مسجد مصر.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وتم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى الحالى بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خصوصًا أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وأكد الرئيس على تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، جنبا إلى جنب مع تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما فى ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

كما تم عرض عرض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات بمسجد مصر، فضلاً عن الدراسات الهندسية الخاصة بمدينة الخيول العالمية "مرابط".

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة فى القاهرة الكبرى، خصوصًا تطوير محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وكذلك المحاور الرئيسية بشرق القاهرة وربطها بالطريق الدائرى، بما فى ذلك الاستغلال الأمثل للأراضى الواقعة على جانبى تلك المحاور والطرق وإقامة الخدمات المتكاملة بها، ووجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية فى إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذلك الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبى المحاور وتزويدها بجميع الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المخطط الهندسى والإنشائى المتعلق بمشروع الإسكان "أهالينا 5"، فضلاً عن مدينة الجلالة ومخططات استغلال الأراضى على جانبى طريق المدينة.