الطقس فى مصر حتى نهاية الأسبوع: أمطار ورياح والصغرى 7 درجات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة فى بيان لها إلى أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أنه يتوقع هطول الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة لعدة أيام متواصلة خلال تلك المدة.

وفيما يلى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

- حالة الطقس غدا الثلاثاء 21 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 22 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالاضافة إلى فرص سقوط وأمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس من الخميس 23 إلى الجمعة 24 ديسمبر:

يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس من السبت 25 إلى الأحد 26 ديسمبر:

يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 5-7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس فى مصر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غدا الثلاثاء 21 ديسمبر إلى الأحد 26 ديسمبر 2021 فجاءت كالتالى:

- الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 19 درجة والصغرى 9 درجات.

- الأربعاء 22 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- الخميس 23 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- الجمعة 24 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 9 درجات.

- السبت 25 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- الأحد 26 ديسمبر 2021:

فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.