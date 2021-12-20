الرى: 25 حالة تعد فى نطاق 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 73058 حالة. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل.

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