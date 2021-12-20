سرعة الرياح 30 عقدة.. إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الطقس

جدة - نرمين السيد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، ميناء العريش البحرى، بسبب الظروف الجوية التى تتعرض لها محافظة شمال سيناء وبلوغ سرعة الرياح 30 عقدة، فضلا عن ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار.





وقال مصدر مسئول فى الميناء ــــ فى تصريح صحفى ــــ إنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيراً إلى أن الميناء فى انتظار وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية. يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح شديدة وموجة برد قارص وانخفاض كبير فى درجات الحرارة، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وبدت الشوارع والأسواق شبه خالية من المواطنين.

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