حضور مؤتمر «الوحدة الوطنية» بماليزيا يشيدون بدور الأزهر فى إرساء الوسطية

جدة - نرمين السيد - جاء المؤتمر تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والذى مثله رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوى، ورئيس وزراء ماليزيا إسماعيل يعقوب، ونظمته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف فرع ماليزيا بمشاركة وزير الشؤون الدينية الماليزى إدريس أحمد، وعدد كبير من العلماء المسلمين.

وأكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية دور الأزهر الشريف فى إرساء مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف الفكرى.

وركز المؤتمر على تطبيق مفهوم الوحدة فى الحالة الماليزية من خلال بحث سبل تعزيز الاندماج بين العرقيات المختلفة والتعامل معها كأسرة واحدة، والتأكيد على محورية قبول الآخر فى إطار من التسامح والتعايش.