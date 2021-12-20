وزير الكهرباء: تركيب 11.7 مليون عداد مسبق الدفع حتى سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - وأضاف شاكر - فى تصريح اليوم الاثنين، خلال مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة - أنه جار تنفيذ المشروع التجريبى للعدادات الذكية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يهدف إلى توطين صناعة عدادات الكهرباء محليًا على الرغم من تقديم شركة هاواوى الصينية بعرض بتركيب 10 ملايين عداد مسبق الدفع إلا أننا نعتمد على تصنيع العدادات محليًا لتشجيع الصناعة الوطنية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية المسئولية شدد على أن مسألة توفير الكهرباء للمواطنين قضية أمن قومى، وبدأنا فى وضع الخطة العاجلة عام 2015، ونجحنا فى توفير 4250 ميجاوات خلال عام نصف منها محطات كانت متوقفة قبل ذلك، وفى إطار تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء تم بناء 49 محطة محولات بقدرة 500 كيلوفولت تستوعب 32 ألف ميجاوات.

وأشاد بمساندة الرئيس السيسى الكبيرة للنجاح فى التعاقد مع شركة (سيمنس) العالمية فى إنشاء محطات كهرباء العاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس بقدرات هائلة وصلت إلى 14 ألفًا و400 ميجاوات، كما تم إعادة تنفيذ برنامج الصيانة السنوية لجميع وحدات الإنتاج، واستكمالا لمشروعات زيادة القدرات الكهربائية حتى وصلنا إلى إضافة 29 ألف ميجاوات للشبكة القومية.