وزارة الطيران تشارك فى المؤتمر الدولى لجامعة الأزهر حول التغير المناخى

فى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية شاركت وزارة الطيران فى المؤتمر الدولي العلمى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذى نظمته جامعة الأزهر تحت عنوان "تغير المناخ .. التحديات والمواجهة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ومشاركة كافة الوزارات والجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية المعنية بقضايا تغير المناخ خلال الفترة من ١٨ - ٢٠ ديسمبر الحالى

وجاءت مشاركة وزارة الطيران المدنى من خلال ورقتى عمل قدمتهما الدكتورة أميرة السيد احمد - المشرف علي ملف التغيرات المناخية بوزارة الطيران - تضمنت الأولى مدى تأثير التغيرات المناخية على صناعة الطيران أوضحت خلالها الآثار البيئية والاقتصادية التى تسببها التغيرات المناخية على قطاع الطيران المدني فى حين تضمنت ورقة العمل الثانية استراتيجية قطاع الطيران المدنى تجاه التغيرات المناخية .. كما قدمت الباحثة زينب صلاح بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عرضا توضيحيا حول دور الأرصاد الجويه تجاه قضايا التغيرات المناخية،.. والدور المهم الذى تقوم به هيئة الأرصاد الجوية تجاه التنبؤات بالتغيرات المناخيه طويلة المدى.

ومن جانبه أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تقديره لجامعة الأزهر لاستضافتها لهذا المؤتمر المهم مشيرًا إلى الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران تجاه قضايا البيئة والتغيرات المناخية والحد من استخدام الوقود الاحفورى ودورها فى مجال حوكمه المياه والطاقه والتحول استخدام الطاقة المتجددة ،وكذلك الدور المحورى الذى تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مختلف مجالات الحياة فضلاً عن التزام وزاره الطيران المدني بالانظمة الدوليه مثل نظام تجارة ومعادلة الانبعاثات الخاص بالاتحاد الاوروبي وغيره من الانظمه الدوليه والمحليه والتكيف مع التغيرات المناخية

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران هى الناقل الرسمي للمؤتمر الدولي"تغير المناخ" في دورته الثالثة .. وقد قامت الشركة الوطنية بإستقبال ضيوف مصر المشاركين بفاعليات مؤتمر المناخ على متن رحلاتها و الترحيب بهم و تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم بمطار القاهرة الدولي.