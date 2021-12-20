”البيئة”: درجة حرارة الأرض ارتفعت بسبب أنشطة بشرية والحل فى تخفيف الانبعاثات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن درجة حرارة الأرض ارتفعت بسبب أنشطة بشرية والتعامل معها يكون من خلال تخفيف الانبعاثات والتكيف.

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "انبعاثات مصر هى الأقل فى العالم، حيث تبلغ أقل من واحد فى المائة".

وتابعت قائلة :"يعنى لو صحينا بكرا الصبح وقفلنا كل المصانع ومسارات التنمية مشكلة تغير المناح مش هتتحل"، موضحة أن قطاع الطاقة والبترول والنقل هو أكبر مصدر للإنبعاثات يليه الزراعة والصناعة والمخلفات.

وأشارت وزير البيئة إلى أن مهام المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ارتفعت من مستوى مناقشة مشروعات إلى مناقشة السياسة العامة للدولة إلى ربط السياسات والاستراتيجيات بالخطط الوطنية وكيفية ربطها باستراتيجية تغير المناخ برؤية مصر 2030 ومتابعة ملف التفاوض، وموضوع تغير المناخ موجود فى عمل كل وزارة ويُدمج مع مفاهيم التعليم.

وأوضحت وزير البيئة أنه كان لابد من تهيئة المناخ الداعم للدولة فى مواجهة ظاهرة تغير المناخ، فتم إنشاء مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وبدأنا نرسم السياسة العامة للدولة، وبدأنا فى دمج مفهوم التغييرات المناخية فى كافة القطاعات الموجودة فى الدولة وتقديم التقارير حول ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لنظر طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، في حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.