الرئيس السيسي يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهاً أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها. صرح بذلك السفر بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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