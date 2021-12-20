غلق باب الترشيح في انتخابات اتحاد الكرة.. قائمتان وأخرى احتياطية

أغلق في الرابعة من عصر اليوم باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل.
وتقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان أحدهما تقدمت أمس برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس والأعضاء والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.
فيما تقدم اليوم القائمة الثانية وتضم : محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة
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