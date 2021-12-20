هيئة الأرصاد الجوية توضح درجات الحرارة المتوقعة لـ طقس غدًا الثلاثاء 21-12-2021

/667254/هيئة-الأرصاد-الجوية-توضح-درجات-الحرارة-المتوقعة-لـ-طقس-غدا-الثلاثاء-21-12-2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 21-12-2021 والذي سبقة يومين من الطقس السيئ، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة في 10 محافظات اليوم الإثنين، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

دوت الخليج

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 21-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري حالة الطقس غدًا الثلاثاء 21-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا على الإسكندرية ومحافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشطة على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 21-12-2021

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 8 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة.

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة.