الفنان كريم الهواري يتهم رجل الأعمال «محمد الهواري» بتضليل العدالة: عايز يدخلني السجن بدل ابنه

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«ادعاءات كاذبة وعايز يزيف الحقائق».. الفنان كريم الهواري يهاجم صاحب هايبر وان.. ويؤكد حاول استغلال تشابه الأسماء.

شن الفنان كريم شعبان الهواري، هجومًا حادًا على رجل الأعمال محمد الهواري، صاحب سلسلة «هايبر وان» وذلك بعد محاولات الأخير تصديره فى عملية قتل 4 شباب بالشيخ زايد، وفقًا لما أشار إليه فى حديثه لـ دوت الخليج.

كانت منطقة الشيخ زايد قد شهدت قبل أيام حادثة مقتل 4 شباب فى مقتبل العمر، وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب السيارة التى صدمتهم هو كريم محمد الهواري، صاحب سلسلة «هايبر وان».

كما أشارت التحقيقات إلى أن الجاني كريم محمد الهواري، كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.

كريم الهواري: صاحب هايبر وان عايز يدخلني السجن.. وابنه اللى داس الشباب مش أنا

وخلال الأيام الماضية، تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للفنان كريم محمد الهواري على أنه الذى قام بسحل وقتل الشبان الأربعة تحت عربات سيارته.

وبعد تواصل الفنان محمد الهواري مع موقع دوت الخليج، أكد أن محاولات تداول صورته على مواقع التواصل من شأنها تبديل الحقائق والزج به فى موقع الاتهام.

هذا وكانت النيابة العامة، قد أمرت منذ 7 أيام تجديد حبس المتهم ك.ه. 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالتسبب في مصرع 4 شباب تحت تأثير المواد المخدرة والكحول أثناء القيادة.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم كريم الهواري، نجل رجل أعمال شهير، كان يقود سيارته بسرعةجنونية تحت تأثير المواد المخدرة والكحول، وتسببت تلك السرعة الجنونية باصطدامه بسيارة ملاكي أخرى كانوا يستقلونها 4 شباب أمام فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، حيث أسفر الحادث عن مصرع ال4 شباب وإصابة المتهم بإصابات طفيفة.

كريم الهواري: صاحب هايبر وان يحاول تزييف العدالة

وقال الفنان كريم الهواري:" رجل الأعمال محمد الهواري صاحب سلسلة هايبر وان عايز يدخلني السجن بدل من ابنه".

وأكد الفنان كريم الهواري، فى وقت سابق، أنه قد تقدم ببلاغ ضد رجل الأعمال محمد الهواري يفيد محاولة الأخير تصديره فى محاولة القتل التى حدثت بمنطقة الشيخ زايد”.

وذكر الفنان كريم الهواري فى المحضر الذى تقدم به، أن صاحيب هايبر وان محمد الهواري، يحاول بشتى السبل الزج به فى تلك القضية، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات من شأنه تزييف الحقائق وخروج ابنه من القضية المثارة”.

تابع الفنان كريم الهواري:" محمد الهواري رجل الأعمال يستخدم نفوذه فى الدفع لصفحات ومواقع بعينها للزج بي بدلًا من ابنه، مؤكدًا على أن تلك المحاولات من شأنها تزييف الحقائق وتبديلها".

وخلال حواره مع موقع دوت الخليج، قال الفنان كريم الهواري:" صاحب هايبر وان محمد الهواري بيحاول يصدرني بدل ابنه فى قضية قتل الشباب الأربعة، ولقيت فجأة صورتي فى صفحات كتير على أني القاتل".

واستكمل:" أنا ماكنتش موجود فى المنطقة اللى حصل فيها الحادث أصلًا، ولازم الحقائق تكون واضحة للناس على المحاولات التى تجري الآن خادعة وغرضها الزج باسمي بدلًا من ابنه".