/667248/غدا-محاكمة-رجل-الأعمال-حسن-راتب-وعلاء-حسانين-وآخرين

تشهد محكمة جنايات القاهرة غدا، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بتهمة تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلي خارج البلاد، والمعروفة إعلاميا بـ قضية الآثار الكبرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين وأليكم التفاصيل..

قاضي المعارضات

والجدير بالذكر أمر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس صاحب قنوات المحور سابقًا رجل الأعمال «حسن راتب»، 45 يومًا في اتهامه بالقضية الشهيرة بـ «الآثار الكبرى»، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين، المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت».

وأوضحت التحقيقات الأولية لجهات التحقيق في واقعة « الأثار الكبرى»، عن تمويل بملايين الجنيهات، قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين، عن تورط رجل الأعمال حسن راتب في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

القبص على حسن راتب

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًا، في عمليات التنقيب عن الآثار.