/667251/بالأرقام-منتخب-مصر-يتفوق-على-الجزائر-وتونس-في-كأس-العرب

أنتهت بطولة كأس العرب قطر 2021، بتتويج المنتخب الجزائري بها، أمام منتخب تونس في اللقاء النهائي بعدما فاز بنتيجة 2/0.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوجد إحصائيات وأرقام حول البطولة تثبت تفوق مصر على جميع المنتخبات المشاركة، من بينهم تونس والجزائر طرفي المباراة النهائية.

ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات عن البطولة:

أكثر من سدد على المرمى:

مصر: 109 تسديدة

تونس: 90 تسديدة

الجزائر: 78 تسديدة

الأكثر في المحاولات الصحيحة

مصر: 43

تونس: 32

الجزائر:30

الأكثر في الأهداف المتوقعة

مصر: 18 هدف

الجزائر: 16 هدف

تونس: 15 هدف

الأكثر في التمريرات الصحيحة

مصر: 2653

قطر: 2559

تونس: 2458

الأكثر أستخلاص للكرة

مصر: 691

تونس:630

الجزائر: 621

قائمة الفراعنة

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.

دعم نادي الزمالك طارق حامد لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم، بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور تدعم بها طارق حامد ومكتوب عليها " الإبتسامة لا تعوض الجدية، فالعمل الجاد لا بديل له ".