/667252/المصري-البورسعيد-يحقق-الفوز-على-فاركو-بهدف-دون-رد

أنتهت أحداث مباراة فاركو وفريق المصري البورسعيد، بنتيجة هدف دون رد للفريق البورسعيد، والذي إقيم علي ستاد برج العرب بالسكندرية.

ويرصد دوت الخليج الفاصيل:

واحرز أحمد حمودي لاعب المصري في الدقيقة الـ37، بعد عرضية النيجيري أوستين أموتو من جهة اليسار قابلها اللاعب مباشرة على يمين الحارس محمد صبحي داخل الشباك.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

بدلاء المصري: إيهاب العايدي - أحمد شوشة – زياد فرج – عمرو مرعي – إسلام جمال – إسلام صلاح – حسين رجب – إسلام المزين – إسلام عطية.

تشكيل فاركو أمام المصري:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد عوض .

خط الوسط : عزمي غومه _ أحمد الصغيري _ سوكاري _ محمود جهاد.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ هشام فتح الله _ عمرو جمال.

نتيجة المصري وريفرز يونايتد

انتهت أحدداث مباراة المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل المصري البورسعيد هدف وحيد في لقاء الذهاب، أمام ريفرز يونايتد، في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة عن طريق محمد عنتر.

وبلغ المصري البورسعيدي دور الـ 32 الإضافي على حساب سلطات الموارد الأوغندي، بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في لقاء العودة