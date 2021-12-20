نجوم ريستا يشاهدون الفيلم مع الجمهور في السينمات.. «صور»

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حرص نجوم فيلم «ريستا» بطولة أحمد الفيشاوي على التواجد بين الجمهور في السينمات للتعرف على رأيهم في العمل الذي انطلق في دور العرض يوم 15 ديسمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد تواجد نجوم فيلم ريستا بين جمهورهم في دور السينما.

أبرز نجوم ريستا المتواجدين بالسينما

وكان من أبرز المتواجدين النجم أمير المصري و الفنانة كارولين عزمي في سينمات سيتي ستارز كايرو فيستيفال, بوينت 90 وصن مول، كما تواجدت النجمة عائشة بن أحمد في سينما جالاكسي بمول العرب.

وأعرب الجمهور عن إعجابه بالفيلم من خلال الالتفاف حول النجوم والتقاط الصور التذكارية معهم.

مشاركة فيلم ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

هذا وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أبطال فيلم ريستا

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

أحداث فيلم ريستا

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.

أحمد الفيشاوي يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع عصام عبد الحميد

وكان أعلن أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، اذ نشر صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”..