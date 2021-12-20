/667258/في-ظروف-غامضة-العثور-على-جثة-شخص-داخل-شقة-في-أوسيم

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الأثنين، عثور الأجهزة الأمنية على جثة موظف مقتول داخل شقة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شخص مقتول في أوسيم

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وتم العثور على جثة موظف مقتول، وتم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، لكشف ملابسات الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم شهدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، بإحالة أوراق قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ سفاح الجيزة لفضيلة المفتى، بتهمة قتل زوجته فاطمة زكريا، وحددت إيضا المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.

النيابة العامة

والجدير بالذكر أن النيابة العامة أقامت الدليل ضد المتهم فى القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم فى التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجنى عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوى المجنى عليهم.

التحقيقات

وفي نفس السياق أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.