/667260/مصير-مرتضى-منصور-من-انتخابات-الزمالك-بعد-الحجز-على-حساباته

تحدث كمال شعيب المستشار القانوني لهاني العتال، عن حصوله على حكم قضائي بالحجز على الحسابات الشخصية لمرتضى منصور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شعيب بأنهم حصلوا على حكم قضائي اليوم الأثنين، بالحجز على أرصدة مرتضى منصور في انتظار التنفيذ.

وأصدر محامي هاني الع تال بيان رسمي وكتب: "قامت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية بالحجز على الحسابات الشخصية لرئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بالتعويض لصالح موكله هاني العتال في القضايا رقم 781 و 782 لسنة 2021، عن وقائع السب والقذف المرتكبة".

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، حدث بنه وبين هاني العتال أكثر من مشكلة أبرزها بالانتخابات الأخيرة عام 2017، عندما نجح الأخير على منصب نائب الرئيس ليقدم مرتضى منصور أستشكالات ضده بأن عضويته تم تزويرها، ليفوز بها في الأخير ويقوم بشطب عضويته.

وكان هاني العتال فاز بمقعد نائب رئيس الزمالك في انتخابات 2017 مع أحمد جلال إبراهيم، قبل أن يتم منعه، وتعديل اللائحة للاستقرار على نائب واحد فقط لرئيس النادي، بعد الحصول على حكم بشطب عضويته.

مصير مرتضى منصور من الانتخابات

وإذا تم تنفيذ ذلك القرار لا يمنع مرتضى منصور من ترشحة في انتخابات الزمالك كما أعلن من قبل ترشحة على منصب الرئيس مع تجهيزة لقائمة قوية يخوض بها الصراع الانتخابي

أعلن مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عن فتح باب الترشح للانتخابات بشكل رسمي، والذي من المقرر إقامتة يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع.

ومن المقرر فتح باب الترشح لرئاسة نادي الزمالك يوم الأربعاء القادم بشكل رسمي.

قرارات مرتضي منصور في أول إجتماعته

والجدير بالذكر أن أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات منذ عدة أيام مجلس الإداره الذي عقد اجتماع ، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.

اجتماع كارتيرون

وكان صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهة الإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

وأضاف: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور رزاق سيسية لأول مرة منذ عودته للزمالك بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت عودة بن شرقي وأوناجم، بالإضافة إلى غياب الونش وأحمد فتوح وسيف الجزيري لإراحتهم بعد المشاركة بكأس العرب.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.