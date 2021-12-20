/667263/بمشاركة-النائب-شحاتة-أبو-زيد-صناعة-النواب-تتفقد أحد-المجمعات-الصناعية-للحاصلات-الزراعية-بمنطقة-برج-العرب-صور

تفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أحد المجمعات الصناعية للحاصلات الزراعية بمنطقة برج العرب وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد للمنطقة الصناعية بالمدينة لمتابعة البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

دوت الخليج

واستمع الوفد لشرح مفصل حول الصناعات التى يقوم بها المجمع وحجم الصادرات والجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات لتوفير العملة الصعبة وفى نفس الوقت لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال النائب، مجدى الوليلى، إن مصر تستهلك 700 ألف طن فول سنويا، وتعد من أكبر الدول استيرادا له على مستوى العالم.

وأوصت اللجنة بمراجعة الاشتراطات لسلامة الغذاء وذلك لما تقدم به أحد اصحاب المصانع من شكوي تفيد من المغالاة في الطلبات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.