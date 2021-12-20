/667268/نادي-فاركو-يطلب-إعادة-مباراة-المصري-البورسعيدي-بالدوري-تفاصيل

طالب مجلس إدارة نادي فاركو إعادة مباراة المصري البورسعيد، ولتي انتهت منذ قليل بهدف نظيف لصالح الفريق البورسعيدي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار مجلس إدارة نادي فاركو، بسبب القرارات التحكيمية التي جاءت خلال أحداث المباراة وكان لها تأثير كبر على مجرى النتيجة والتي انتهت لصالح المصري.

ويريد مجلس إدارة نادي فاركو إعادة المباراة بسب حدوث خطأ تحكيمي من الحكم الدولي محمود البنا، والذي كان مسئولا عن المباراة.

وكان أحمد حمودي لاعب المصري قد قرر الحكم إعطاء الكارت الأحمر له أثناء الخروج من ملعب المباراة بديلاً، ليشارك اللاعب البديل ولم يغادر حمودي ملعب المباراة بعد تعرضه للطرد.

المصري البورسعيد يحقق الفوز على فاركو بهدف دون رد

أنتهت أحداث مباراة فاركو وفريق المصري البورسعيد، بنتيجة هدف دون رد للفريق البورسعيد، والذي إقيم علي ستاد برج العرب بالسكندرية.

واحرز أحمد حمودي لاعب المصري في الدقيقة الـ37، بعد عرضية النيجيري أوستين أموتو من جهة اليسار قابلها اللاعب مباشرة على يمين الحارس محمد صبحي داخل الشباك.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

بدلاء المصري: إيهاب العايدي - أحمد شوشة – زياد فرج – عمرو مرعي – إسلام جمال – إسلام صلاح – حسين رجب – إسلام المزين – إسلام عطية.

تشكيل فاركو أمام المصري:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد عوض .

خط الوسط : عزمي غومه _ أحمد الصغيري _ سوكاري _ محمود جهاد.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ هشام فتح الله _ عمرو جمال.