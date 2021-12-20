أدهم نابلسي يعتزل الغناء نهائيًا لهذا السبب

/667272/أدهم-نابلسي-يعتزل-الغناء-نهائيا-لهذا-السبب

أعلن المطرب الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء نهائيًا، موضحًا أن سبب اعتزاله يرجع إلى تعارض مهنته كمغني مع إرضاء الله عز وجل.

دوت الخليج يرصد سبب اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي الغناء.

أدهم نابلسي يعتزل الغناء ليرضي ربه

نشر نابلسي مقطع فيديو جديد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» قال فيه: "كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا".

وتابع: "صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن".

أدهم نابلسي يعرب عن سعادته بسبب اعتزاله

واختتم حديثه قائلًا: "الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم".

السيرة الذاتية لأدهم نابلسي

أدهم دياب فريد النابلسي، مغني أردني، ولد في الأردن عام 1993، هو الأبن الأصغر في عائلته، ولديه أخت وأخين أكبر منه.

شجعته والدته على الغناء، بعدما اكتشفت صوته الجميل، وأصّرت عليه بأن يشارك في برنامج المواهب (إكس فاكتور)، وكان أدهم متردداً بأن يخوض التجربة وحده، وأراد أن يكون برفقة اخيه الأكبر رامي، لأن صوت رامي جميل جداً أيضاً،

لكن شاءت الأقدار أن يقدم للبرنامج بمفرده، وأن تختاره لجنة التحكيم للمرحلة الثانية، وأثبت أدهم نفسه بحضوره المميز وصوته القوي، ليستمر حتى المراحل النهائية، وبقي وحيداً ضمن فريق وائل كفوري، لينافس زملائه محمد الريفي وابراهيم عبدالعظيم على اللقب.

رحلة أدهم نابلسي مع الغناء

حياة أدهم قبل دخول البرنامج، كانت ما بين الجامعة، وممارسة ألعاب القوى، وأوقات أخرى بين عائلته وأصدقائه، بينما هو الآن دخل عالم الشهرة والنجومية، وبهذا يستغير روتين حياته اليومي، لتكون الخصوصية أمر يجب الحفاظ عليه بشدة، كي لا يكون بين متداول الناس جميعاً.

بعد انتهاء برنامج (اكس فاكتور)، عاد أدهم النابلسي الى الأردن التي احتضنته، وكان جمهوره بانتظاره بلهفة، مما زاد من طموحه في أن يصبح فناناً حقيقياً، صاحب رسالة ومعنى، بالإضافة الى اصراره باكمال دراسته الجامعة، اذ أنه يدرس في الجامعة الأردنية بتخصص محاسبة.

ويذكر أن أدهم وزملائه الريفي وابراهيم قد وقعوا عقد مع شركة الانتاج العالمية SONY MUSIC ، وسيبدأ أدهم العمل معهم بعد أيام، ليحضر أول أغنياته الخاصة.