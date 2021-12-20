/667274/استشهد-بمؤمن-زكريا-وأيمن-السلحدارالنائب-أحمد-دياب-يستعرض-مقترحه-بشأن-صندوق-قدامى-الرياضيين-أمام-شباب-الشيوخ

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بإجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين، مشيرا إلى تقديرها الكامل لجهود "جمعية قدامى الرياضيين" وتعاون وزارة الرياضة ووزارة التضامن معها على خدمة قدامى الرياضيين الحاليين ولكن الأمر بصورته الحالية يحتاج لإطار أشمل وأعم و"دائم" وبصندوق منفصل.

ولفت إلى أن مقترحه يخص جميع الرياضيين وليس "اتحاد لعبة بعينها" حتى يستفيد منه الجميع وتكون "قاعدة الاشتراكات به أكبر وأوسع، مؤكدا أن العناصر البشرية بالمنظومة الرياضية فى مصر تمر بفترات صعبة، سواء فترة "الممارسة" حيث الإصابات أو ما بعد "انتهاء الممارسة" حيث المرض فى أحيان كثيرة وأيضا الوفاه، ولنا خير دليل فى اللاعب مؤمن زكريا ويحسب هنا للنادى الأهلى دعمه ومساندته، وأيضا اللاعب علاء على،الذى توفاه الله، وأخيرًا لاعب الإسماعيلية السابق أيمن السلحدار، وغيرها من النماذج الأخرى من قدامى اللاعبين والرياضيين بمختلف الرياضيات التى تتعرض يوميا لإنتكاسات صحية أو معيشية دون المعرفة عنها أى شيئ.

«استشهد بمؤمن زكريا وأيمن السلحدار»..النائب أحمد دياب يستعرض مقترحه بشأن «صندوق قدامى الرياضيين» أمام «شباب الشيوخ»

وأكد على أن مقترحه يتضمن إعداد صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام وكبار المشجعين، توفير موارد مالية للصندوق من خلال عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين بنسبة متدرجة حسب قيمة العقود وأيضا عقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين، ويتولى الصندوق توفير البرامج الصحية والعلاجية والخدمية بعد استكمال البنيان التشريعى له من مجلس النواب، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى على دعمه ومساندته للمقترح.