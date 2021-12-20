عاجل- توجيهات جديدة من الحكومة بشأن طقس الإسكندرية وإنقاذها من الغرق

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحضر اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

فى بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت أنه لا بد من وجود حل جذرى لمواجهة الظروف الجوية الصعبة فى الإسكندرية، فى ظل كميات الأمطار غير المسبوقة التى أصبحت تهطل على المحافظة، مشددًا على ضرورة وضع حلول دائمة ومختلفة، فى ظل تكرار هذه الظروف الجوية، ووضع خطة ذات تكلفة تقديرية لتنفيذها.

من جانبه، أوضح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يتم حالياً التعامل مع الموقف الراهن الذى يشهد زيادة فى كميات الأمطار، على أن يبدأ الحل الدائم بعد انتهاء النوات.

فيما لفت الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى ضرورة إعداد دراسة متكاملة لشوارع محافظة الإسكندرية، ومناسيب كل طريق، وتوجيه المياه الزائدة، بما يسهم فى إمكانية الاستفادة منها، عن طريق صرفها -على سبيل المثال -على ترعة المحمودية.

من ناحيته، أشار محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن كميات الأمطار التى هطلت فى الأيام الأخيرة غير مسبوقة، مضيفاً أنه عقد اجتماعا مع أساتذة الجامعة المتخصصين، الذين سبق وأن قدموا دراسة مهمة للتعامل مع الوضع الراهن، وقائلاً: "نفذنا حلولاً عاجلة كثيرة، ولكن يجب حاليا أن تكون لدينا حلول دائمة، لأن الوضع فى الإسكندرية أصبح يستدعى ذلك".

ولفت الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى أن الاستراتيجية المقدمة من كلية الهندسة تتكامل مع بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مشيرا إلى أن أهم هذه الحلول هو فصل شبكة صرف الأمطار عن شبكة الصرف الصحى.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم البدء فى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية، وأنه يتم العمل حاليا فى عدة مشروعات باستثمارات تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المخطط العام للاحتياجات بالنسبة للإسكندرية به عدد من المشروعات يتم التنسيق أيضا بشأنها، بجانب الحلول السريعة، وعلى رأسها وجود مصارف للأمطار فى المناطق المنخفضة، وعلى الطرق السريعة، والتعامل مع تراكم القمامة التى تتسبب فى مشكلات كبرى بانسداد المصارف المتعلقة بالصرف الصحى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج الدراسة المقدمة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والتى تضمنت العوامل التى تسببت فى زيادة المخاطر الناجمة عن الأمطار، بما فى ذلك التغيرات المناخية، والتحضر غير المنضبط، وعدم وجود بنية تحتية للتعامل مع كمية الامطار غير المتوقعة، وكذلك عدم وجود نهج استراتيجى لإدارة منظومة الامطار ومخاطرها، وغياب الوعى والمشاركة المجتمعية.

وتم عرض تقديرات كثافة وكميات مياه الأمطار لمدينة الإسكندرية، والتى تضمنت تقديرات لمياه الأمطار الحالية، ودراسة متوسط كميات الأمطار المستقبلية المحتمل سقوطها على المدينة خلال الفترة من 2021 إلى 2100.

كما تم تناول الاستراتيجية المقترحة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية التى تعتمد على عدد من المحاور، أحدها يتمثل فى إنشاء شبكة منفصلة لصرف مياه المطر لأقرب مسطح مائى للمناطق القريبة من المسطح المائى، وتم تحديد منطقتين لهذا الغرض، أما المحور الثانى فيتمثل فى تحسين كفاءة محطات الرفع لكى تعمل بالطاقة التصميمية الكاملة لها، بالإضافة إلى محورين جانبيين هما إبطاء أو تشتيت حركة المطر واعتماد آلية الحصر والتجميع.

كما تم عرض عدد من الإجراءات قصيرة المدى لتقليل حدة تأثير سقوط الأمطار خلال موسم الأمطار الحالى، والتى تتضمن ضرورة مراجعة وصيانة نظم الطلمبات الموجودة بجميع الأنفـاق لمنـع تـراكم الميـاه، ومـن ثـم المحافظة على السيولة المرورية، وتطهير الشنايش قبل وبعد كل نوة مباشرة لتفادى أى انسداد بشبكة الصرف الصحى أثناء تصريف مياه الأمطار.

وشملت الإجراءات أيضا مراجعة وصيانة الروافع والتأكد من جاهزيتها الميكانيكية والكهربيـة للعمل بكامل طاقتها خلال فترة هطول الامطار، وتسهيل عمل فرق التعامل مع مياه الأمطار، كما تم التطرق كذلك للخطة التنفيذية لإدارة مياه الأمطار بحى المنتزه، وأحياء شرق ووسط وغرب وكذلك حى الجمرك.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد الرسومات التنفيذية لفصل شبكتى صرف الأمطار والصرف الصحى، خصوصًا وأنه أحد الحلول المهمة، على أن يبدأ التنفيذ مع انحسار النوات، والانتهاء من ذلك فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة العمل على الاستفادة من هذه المياه، وتحويلها على المصارف، لإعادة استخدامها والاستفادة منها.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة الوصول إلى رؤية موحدة، بشأن الاستراتيجية التى عرضتها جامعة الإسكندرية، وكذك خطط شركة الصرف الصحى، وإجراء تدقيق كامل للبيانات، ثم وضع تصور مشترك، وخطة تنفيذية، بتكلفة مالية، لكى يتم البدء الفورى فى تنفيذها، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن هذه الحلول الوضع فى الحسبان ما يتم حاليا من مشروعات تنموية واسعة فى محافظة الإسكندرية.