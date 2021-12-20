جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022-2021 مع اتخاذ الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.





صفوف النقل للمرحلة الابتدائية الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد" والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 يناير 2022. -الصف الرابع الابتدائى "عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس صم وضغاف سمع" خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022. - الصف الخامس الابتدائى "عام وفصل واحد ومكفوفين" والسابع "صم وضعاف سمع" خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022. - الصف السادس الابتدائى "عام وفصل واحد ومكفوفين" والثامن "صم وضعاف سمع" خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022. - صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادى "العام والمهنى والصم والمكفوفين" يبدء خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022. الصف الثانى الإعدادى "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021. امتحان اتمام الشهادة الاعدادية "العام والمهنى والمكفوفين والصم" خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022. -التعليم الثانوى - الصف الأول الثانوى العام "للصم وضعاف السمع" خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022. - الصف الثانى الثانوى العام "للصم وضعاف السمع" خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022. - الصف الأول الثانوى "المكفوفين" خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022. - الصف الثانى الثانوى "المكفوفين" خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022. - الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022. - الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022. - صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الجيزة تعلن مواعيد امتحانات الفصل الأول (جميع المراحل بالتواريخ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.