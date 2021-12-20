الطقس السيىء.. إجراءات عاجلة من البيئة لمواجهة السيول

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المسبقة لمواجهة أخطار الفيضانات والسيول، التى قد تنتج عن الطقس غير المستقر، للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين .





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، كما تم التنسيق مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل السريع ورفع المياه أولاً بأول لمنع تراكم المياه بالمحمية أو المقرات الإدارية. وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تحرص على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول حال حدوثها، وتم تحديد المواقع المهددة "مثل مخرات السيول"، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول ووضع خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج، ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.

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